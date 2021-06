Três mulheres são presas tentando entrar em presídio com droga nas partes íntimas

Três mulheres foram presas, na manhã deste sábado (26), tentando entrar dentro do Presídio Cyridião Durval, em Maceió, com uma porção de maconha escondida nas partes íntimas.

De acordo com a Secretaria da Ressocialização e Inclusão Social (Seris), as mulheres foram flagradas durante a revista íntima realizada pelos policiais penais que se encontravam de plantão. A revista contou com o auxílio do body scan (scanner corporal).

A Seris suspeita que o material seria entregue aos companheiros das mulheres, que estão presos no módulo 4 da unidade prisional.

Elas receberam voz de prisão e encaminhadas pela equipe do Grupamento de Escolta, Remoção e Intervenção Tática (GERIT) à Central de Flagrantes, no bairro do Farol.

Fonte: G1/AL