Três pessoas ficam feridas em acidente entre carro e moto em Santana do Ipanema

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou três pessoas feridas na manhã desta sexta-feira (10), em Santana do Ipanema, no Sertão de Alagoas. O Corpo de Bombeiros e o Samu foram acionados.

Os bombeiros isolaram o local do acidente e ajudaram na retirada das vítimas do carro. Eles socorreram um homem de 21 anos, que apresentava suspeita de traumatismo craniano e uma mulher de 19 anos, com escoriações pelo corpo.

Segundo os bombeiros, a terceira vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Dr. Clodolfo Rodrigues de Melo. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Fonte: G1/AL