Três pessoas são indiciadas pelo assassinato de ex-vereador de Junqueiro

A Polícia Civil indiciou três pessoas pelo assassinato do ex-vereador de Junqueiro Carlos Miguel de Sá Ferro, em setembro de 2019. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (31), pelos delegados José Carlos, Lucimério Campos e Bruno Emilio, que conduziram a investigação.

Depois do indiciamento, o Ministério Público Estadual (MP-AL) denunciou os três homens, que são um policial militar, um policial penal e um servidor da Secretaria Estadual de Segurança Pública. Os três réus estão presos preventivamente.

O MP-AL pede a condenação dos três homens pelo crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e que impossibilitou a defesa da vítima.

No dia do crime, os criminosos entraram na casa em que o ex-vereador estava, na zona rural de Teotônio Vilela, e atiraram 50 vezes nele.

“No dia, hora e local acima informados, a vítima se encontrava se confraternizando com alguns amigos, quando então chegaram ao local, num veículo Volkswagen Voyage, de cor branca, os cinco algozes, dentre eles os três denunciados, todos armados, utilizando coletes à prova de balas e escondendo os respectivos rostos com uso de balaclavas, dizendo que eram policiais, inclusive, ostentando um aparelho ‘giroflex’, típico de viaturas policiais, em cima do referido veículo. Ato contínuo, sem dar qualquer chance de defesa à vítima, eles e os demais indivíduos não identificados passaram a deflagrar diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Um desses disparos efetuados foi com arma de grosso calibre, a saber, um fuzil calibre .762, conforme nos revela uma visitação aos laudos de exame pericial em local de crime e de exame cadavérico carreados aos autos, levando a vítima a óbito ainda no local”, diz um trecho da petição.

Indiciados por crime de homicídio qualificado e associação criminosa, os suspeitos não tiveram os nomes divulgados, mas os delegados disseram que eles já estavam presos pelo homicídio do empresário José da Silva Maia Neto, no dia 1º de abril de 2020, e agora tiveram as prisões decretadas também pela morte de Miguel Ferro.

Uma perícia técnica feita nas armas apreendidas com os suspeitos e comparação balística de estojos coletados em dois locais de crime e um projétil retirado do corpo de uma das vítimas foi essencial para as conclusões da investigação.

“Examinei os estojos encontrados no local de crime que vitimou o empresário José da Silva Maia Neto, e comparei com os estojos localizados e recolhidos na cena do crime que vitimou o ex-vereador Carlos Miguel de Sá Ferro, e ainda com um projétil retirado do seu corpo. Na comparação balística ficou comprovado que o projétil encontrado no cadáver do ex-vereador foi propelido pela pistola .380, e os estojos de uma pistola 9mm encontrados nos dois locais de crimes foram percutidos e detonados pela mesma arma, ambas pistolas apreendidas com os suspeitos”, explicou o perito criminal Ricardo Leopoldo, o Instituto de Criminalística de Alagoas.

Segundo o delegado Lucimério Campos, o grupo indiciado tem características de matadores de aluguel.

Para o delegado Bruno Emilio, outro fator decisivo para as investigações, foi o trabalho conjunto da polícia e da comissão dos promotores de Justiça Rodrigo Soares, Kleber Valadares e Guilherme Diamantaras, designados para o caso.

As investigações continuam para tentar chegar ao mandante do crime, que ainda não foi identificado.

“As investigações agora prosseguem para que possamos identificar quem é o autor intelectual do assassinato”, informou o promotor Rodrigo Soares.

Os promotores de Justiça disseram que os três réus integram uma organização criminosa que tem como principal atuação a prática de crimes contra a vida.

“Revela-se que os denunciados integram organização criminosa, associados entre e si e com pelo menos mais outros dois indivíduos ainda não identificados, para o fim de cometimento de crimes de homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, o chamado ‘homicídio mercenário’, agindo como grupo de extermínio. Isso ficou claro não somente em relação ao homicídio que vitimou Miguel Ferro, objeto da presente denúncia, mas também em relação ao homicídio contra José Maia, já acima mencionado e que é objeto de ação penal em curso na 8ª vara criminal da capital”, disseram os promotores.

Os denunciados também são acusados de receptação dolosa. O veículo Voyage, usado pelos criminosos para assassinar o ex-vereador, tinha sido roubado anteriormente.

