Três pessoas são presas acusadas de matar suspeito de tráfico em Arapiraca

Duas mulheres e um homem foram presos acusado da morte de José Leandro Galdino Santos, de 35 anos, que ocorreu em 16 de fevereiro do ano passado. A prisão foi efetuada nesta segunda-feira (24), em Arapiraca, após uma operação realizada pela Delegacia de Homicídios de Arapiraca (DHA), do Tático Integrado de Grupos de Resgate Especial (Tigre) e do grupamento aéreo da Secretaria de Segurança Pública.

Os acusados do assassinato são a esposa, de 34 anos e a irmã dela, de 29 anos e um homem de 30 anos, identificado como amante da mulher de 29 anos.

De acordo com as investigações, José Leandro Galdino foi morto a tiros, na porta de casa, no bairro Manoel Teles, em fevereiro do ano passado. Ainda segundo informações da polícia, o homem era uma pessoa violenta, suspeita em vários crimes de homicídio e um dos chefes do tráfico naquele bairro.

As duas mulheres foram presas na Rua Antônio Leite, no bairro Manoel Teles, onde também aconteceu o homicídio de José Leandro. Ambas foram encaminhadas para a delegacia de Defesa da Mulher, em Arapiraca. Já o homem, foi localizado e preso no bairro Primavera. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia. Os acusados se encontram à disposição da Justiça.

por Eduarda Teixeira/Gazetawbe com assessoria