Três prefeitos alagoanos são alvos de golpes pelo WhatsApp

Três prefeitos alagoanos estiveram os nomes utilizados por criminosos, esta semana, para aplicar golpes via aplicativo de mensagens.

Se aproveitando da influência dos políticos em suas cidades, os golpistas solicitavam transações bancárias utilizando os nomes dos prefeitos Zé da Emater (Olho D’Água do Casado), Tony de Campinhos (Pariconha) e Ziane Costa (Delmiro Gouveia).

O prefeito de Pariconha relatou que soube da situação após ser informado de que mensagens foram enviadas a vice-prefeita Fátima Carvalho. Na mensagem, os golpistas alegavam que o saldo havia excedido o limite e solicitavam transferência bancária em nome de outra pessoa.

Após clonar o WhatsApp do prefeito de Olho d’Água do Casado, Zé da Emater, os criminosos fizeram vários pedidos a membros de um grupo de mensagens da base governista do político. Porém, o filho dele antecipou que o pai havia tido o seu número clonado.

Pelas redes sociais, a prefeita Ziane Costa também informou ter sido vítima dos golpistas e fez um alerta a amigos e eleitores.

Fonte: AL24horas com Ítalo Timóteo