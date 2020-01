Trio é detido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Penedo

Dois jovens foram presos e um menor foi apreendido por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e corrupção de menores nesta quarta-feira (15). O fato foi registrado na Rua São Pedro, no bairro Vitória, em Penedo.

Segundo informações da polícia, as guarnições da P2, Raio e Força Tática com apoio do Pelopes foram até duas residências que supostamente seriam pontos de comercialização de drogas. Chegando no primeiro endereço, os suspeitos estavam na frente de casa onde foram abordados e solicitado pela guarnição autorização para adentrar ao domicílio, onde foi concedida.

Foram encontrados 19 papelotes de maconha dentro de uma sacola de pipoca e uma quantia de 65 reais em dinheiro trocado. No segundo endereço, a guarnição solicitou à mãe do menor, autorização para adentrar a residência e lá foi encontrado um revólver calibre 38, seis munições e um pequeno tablete de maconha de 24mg. O menor informou ser do senhor Edmilson e que guardava o material para o mesmo.

Os suspeitos foram conduzidos até a 7a DRP em Penedo para serem tomados os devidos procedimentos legais. Ao chegar na delegacia foi constatado que o suspeito Luiz Gonzaga dos Santos estava com mandado de prisão em aberto por crime de homicídio.

Fonte: Já é Notícia