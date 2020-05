Tuca Andrada provoca Regina Duarte e cutuca a Record

Tuca Andrada foi um dos milhares de leitores das reportagens sobre Regina Duarte e sua dificuldade dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como secretária especial da Cultura. Atacada diariamente pelo núcleo bolsonarista, a atriz foi alvo do contratado da Globo no Instagram na última quarta-feira (29).

Além da famosa, o integrante do elenco da novela Amor de Mãe cutucou a Record, responsável por matérias favoráveis ao governo federal. No post, o galã compartilhou uma imagem de Regina com a cabeça baixa e com uma das mãos no rosto. “Vou ter que fazer novela bíblica”, dizia o texto.

Internautas não perderam o fio e alfinetaram a veterana. “Ou As Aventuras de Poliana”, considerou outro. “Vai fazer o papel de cabra do pastor figurante”, atacou outro. “Ou ponta de diretora em novela infantil”, recomendou um terceiro. “Maria Porcina Madalena”, ironizou mais uma.

A declaração polêmica de Tuca Andrada veio à tona em meio aos rumores de que Regina Duarte deixará o cargo. Sem apoio e criticada por olavistas, fanáticos apoiadores do escritor Olavo de Carvalho, o guru do bolsonarismo, a ex-global perdeu força dentro do Palácio do Planalto.

Mesmo acuada, a mãe de Gabriela Duarte avisou, via assessoria de imprensa, que não sairá do comando da Secretaria de Cultura por sua conta. Em outras palavras, sua gaveta só será esvaziada se for o desejo de Bolsonaro.

Fonte: RD1