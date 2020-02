Tudo sobre a Ashwagandha, Benefícios, Colaterais e onde COMPRAR

O uso de alimentos naturais para fins de saúde vem se tornando cada vez mais comum e uma das mais famosas da atualidade é a ashwagandha.

Por ter benefícios impressionantes, ela vem se tornando cada vez mais comum na vida das pessoas que buscam mais qualidade de vida e saúde.

Afinal de contas, o consumo dessa planta evita e trata diversos problemas, fornecendo várias vantagens impressionantes para o corpo.

Aliás, o seu uso é muito antigo, frequente entre os ancestrais, exatamente por conta dos benefícios que estão atreladas a ela.

O bom é que hoje você encontra a ginseng indiano em cápsula, facilitando assim para que você usufruía de tudo que ela pode oferecer de modo rápido.

No entanto, antes de qualquer coisa é necessário conhecer mais sobre essa planta e abaixo você vai ver as informações mais importantes.

O que é Ashwagandha?

A ashwagandha o que e consiste em uma planta, como já mencionado anteriormente, em que as suas raízes e frutos são bastante utilizados na preparação de remédios.

Além de ser chamada por esse nome complicada, ela é também conhecida como ginseng indiano.

Inclusive, o significado do seu nome vem de “cavalo” e “cheiro”, logo conclui-se que se trata de uma raiz com cheiro forte e marcante.

Em todo caso, é importante frisar que ela já vem sendo utilizada há muito tempo na medicina Unani e indiana.

Sem contar que ela é bastante famosa também na África, onde o seu uso é relacionado ao tratamento de várias doenças.

Obviamente que o reconhecimento da Ashwagandha não é mera especulação, pois todas as suas vantagens foram estudadas, trazendo assim benefícios comprovados cientificamente.

Portanto, recorrer a suplementação dela não se trata de “achismos”, mas sim de uma certeza na melhora da saúde.

Para que serve Ashwagandha?

Há uma lista muito grande que mostra a serventia da ashwagandha para que serve, mas um dos seus efeitos mais notáveis é a redução dos sintomas da ansiedade.

Afinal de contas, esse é um problema sério que vem afetando cada vez mais as pessoas na vida moderna, causando até mesmo alarde na Organização Mundial da Saúde.

Além dessa função extremamente importante, a sua utilização está relacionada ao aumento da força.

Por conseguinte, o seu consumo melhora a performance nas atividades físicas, o que lhe ajuda na perda de peso ou ganho de massa muscular, por exemplo.

É óbvio que ela por si só não faz com que você alcance esses benefícios, pois a sua ingestão não anula de forma alguma as atividades físicas e a alimentação equilibrada.

No entanto, ela tem o poder sim de potencializar a sua energia, o que significa que seus treinos vão trazer melhores resultados.

Ainda dentro do mundo das atividades físicas, uma das principais serventias da Ashwagandha é que ela reduz as fadigas que são causadas por treinos intensos.

Dessa forma, você consegue ter uma recuperação muscular mais rápida, fazendo com que os ganhos também sejam acelerados.

Então, por tudo isso que foi mencionado, é comum que as pessoas busquem a suplementação dessa erva através das cápsulas.

O bom é que o ramo farmacêutico já preparou produtos que são feitos à base dessa raiz.

Benefícios da Ashwagandha

Você já viu um pouco para que serve essa planta e conheceu algumas vantagens que ela pode proporcionar.

Todavia, os benefícios da ashwagandha beneficios são muitas e abaixo você encontra os principais e mais impressionantes.

Melhora a resistência física

Como já foi dito, o consumo do produto feito a base dessa planta tem um impacto direto na sua resistência física.

Isto porque, ocorre um aumento natural da sua energia, fazendo com que você tenha mais disposição para os treinos.

E, como se não bastasse esse fator tão positivo, ela ainda faz com que você tenha uma recuperação rápida das atividades físicas.

Ajuda na função sexual

É natural que os homens sofram com disfunção erétil à medida que vão envelhecendo, porém esse problema ainda é considerado um tabu muito grande.

Contudo, você pode evitar esse tipo de situação fazendo uso do suplemento da ashwagandha testosterona.

A razão para isso é que o suplemento a base da raiz dessa planta tem efeitos afrodisíacos e é utilizado há muito tempo para essa finalidade.

Traz mais fertilidade

Ainda dentro das questões sexuais, um dos grandes benefícios da ashwagandha 500mg é que ela traz mais fertilidade.

Isso ocorre porque o seu consumo melhora a produção de testosterona, fazendo com que você tenha espermas em maior quantidade.

Logo, é uma forma de combater e previne a infertilidade sem fazer uso de medicamentos ou procedimentos invasivos.

Previne o câncer

Muita gente não sabe e nem faz ideia desse poder tão impressionante dessa planta, que é a prevenção do câncer.

Tudo isso porque ela tem o efeito de retardamento dos tumores cancerígenos.

Além disso, cada vez mais vem sendo comprovado que ela reduz de forma impressionante os efeitos colaterais que são ocasionados pela quimioterapia.

O melhor de tudo é que essa planta faz isso sem interferir de forma alguma no tratamento.

Saúde da tireoide

Os pacientes que sofrem com hipotiroidismo apresentam uma melhora impressionante após a ingestão das cápsulas da ginseng indiano.

O motivo para isso é que as substâncias presentes nessa planta acabam interferindo nos níveis da tireoide.

Portanto, ela acaba sendo uma solução simples e fácil para melhorar a sua saúde nesse aspecto.

Rejuvenesce e acalma

O envelhecimento precoce é um problema comum da vida moderna que tem diversas razões para acontecer.

Entretanto, através do suplemento dessa planta é possível promover o rejuvenescimento de forma simples.

Além disso, por esse fator rejuvenescedor, ela também acalma, sendo ideal para eliminar o estresse e as alterações de humor.

Aliás, muitas pessoas fazem uso das cápsulas da Ashwagandha para combater a insônia e a inquietação na hora de dormir.

Relaxamento de todo o corpo

O estresse a correria do dia a dia afeta qualquer pessoa, ocasionando em uma tensão geral no corpo.

Assim, é comum que você se torne mais propenso a problemas sérios, como ansiedade, por exemplo.

Porém, por se tratar de um adaptógeno natural, essa erva promove o relaxamento de todo o corpo.

Então, é uma forma simples e barata de você conseguir ter uma melhor qualidade de vida.

No mais, além de todos os benefícios citados, ainda existem outras vantagens da ashwagandha onde comprar, como:

Combate a depressão;

Ajuda no crescimento das células nervosas;

Tônico geral para o corpo;

Promove o equilíbrio hormonal;

Deixa a pele e os cabelos mais saudáveis;

Tem propriedades antibacterianas.

Como tomar Ashwagandha?

Hoje é possível encontrar a versão da ashwagandha como tomar em pó e em cápsulas, sendo essa última mais recomendada.

Desse modo, você consegue ter uma absorção melhor dela no corpo, o que faz com que os benefícios citados acima sejam mais rápidos de serem usufruídos.

No entanto, tudo isso só possível através da dosagem correta desse suplemento.

Então, a dica é começar com 300 a 500 miligramas por dia, assim é possível fazer com que o seu corpo se acostume a essa planta.

Por consequência, à medida que os efeitos positivos forem surgindo, se torna possível fazer o consumo de 1.000 a 1.500 miligramas por dia, nunca mais que isso.

O indicado, em caso de dúvida com a dosagem, é sempre consultar o rótulo que vem junto com o produto.

Isto posto, você vai fazer o consumo recomendado pelo fabricante, potencializando assim ainda mais os efeitos positivos que essa substância pode trazer ao seu corpo.

Ashwagandha Tem efeitos colaterais?

Como qualquer tipo de suplemento, existem sim efeitos colaterais atrelados a ashwagandha resultados e são eles:

Vômitos;

Dores de estômago;

Diarreia.

Entretanto, eles só são relatados quando você não se atenta a dosagem, fazendo o uso incorreto do produto.

Por essa razão, é sempre indicado que você respeite a quantidade recomendada pelo fabricante.

A partir disso, você vai ter todas as vantagens, sem sofrer com qualquer tipo de efeito colateral.

Além desse fator, é preciso citar que alguns grupos devem evitar esse suplemento, como:

Crianças;

Gestantes e lactantes;

Idosos;

Pessoas com doenças graves.

Afinal, todas essas pessoas estão em fases delicadas da vida e só podem fazer uso de suplementação, seja ela qual for, com orientação médica.

