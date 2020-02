Tudo sobre a Vitamina D3, Benefícios, Colaterais e onde COMPRAR

A vitamina D3 é também conhecida como a vitamina do sol, já que ela é obtida através dele.

Assim, o corpo faz a sintetização e a gera, consistindo assim em uma vitamina lipossolúvel, que é produzida pela pele.

Normalmente, é necessário apenas ficar exposto a sol e ter uma alimentação diversificada para que as taxas dessa vitamina fiquem regulares.

Contudo, nem sempre isso é possível, o que faz com que haja a necessidade da suplementação para manter a saúde em alta.

No entanto, antes de sair por aí tomando vitamina D3, é fundamental que você conheça um pouco mais sobre ela.

Por esse motivo, abaixo você encontra as principais informações, entendendo para que ela funciona, os benefícios, como tomar e muito mais. Veja!

O que é a vitamina D3?

Essa vitamina d3 tem sua função distribuída especialmente nas responsabilidades ligadas a manutenção do tecido ósseo e estruturação, bem como para a regularização dos níveis de fósforo e cálcio no corpo.

Além desse fator, existem vários estudos científicos que demonstram o envolvimento dela em outros processos importantes no organismo, como a secreção de hormônios e até mesmo a reprodução celular.

No entanto, ao contrário das demais vitaminas, essa substância é sintetizada quando você se expõe ao sol, pois assim causa uma reação fotossintética.

Em vista disso, existem 3 principais fontes de vitamina D3 e são elas:

Alimentação;

Exposição ao sol;

Suplementação.

Óbvio que o ideal é sempre equilibrar essa substância no corpo através da alimentação adequada e da exposição ao sol.

Porém, nem sempre é possível por conta da correria do dia a dia da vida moderna, lhe impedindo, muitas vezes, de ter uma rotina saudável.

Assim sendo, buscar na suplementação essa vitamina é extremamente importante para que o seu corpo funcione da melhor maneira possível.

Entretanto, é sempre necessário frisar que o uso desse suplemento não anula a necessidade de adotar hábitos saudáveis.

Afinal de contas, se trata de um suplemento, logo ele potencializa a substância apenas e não faz milagres.

Para que serve Vitamina D3?

Geralmente as pessoas associam a para que serve a vitamina d3 apenas a estruturação e manutenção dos ossos.

Entretanto, a sua serventia vai muito além, pois ela atua de forma direta e indiretamente em vários tecidos do corpo humano.

Por exemplo, a função mais importante dessa substância é com relação a melhora da absorção de fósforo e cálcio nos ossos e intestinos.

Isto porque, quando ela interage com o tecido ósseo, essa vitamina d3 para que serve acaba regularizando a liberação dos nutrientes, ajudando até mesmo na reabsorção deles pelo organismo.

Além dessa função extremamente importante para a saúde de qualquer pessoa, a suplementação de vitamina D3 melhora a resposta de outros órgãos, como pulmões, coração, estômago e o cérebro.

Inclusive, é válido salientar aqui que já existem vários estudos que já revelaram que a ausência dessa substância está ligada a problemas sérios de saúde, como artrite e até mesmo tuberculose.

Por consequência disso tudo, recorrer aos suplementos acaba sendo uma alternativa segura e vantajosa.

Benefícios da vitamina D3

Ainda não se convenceu de fazer uso da suplementação dessa substância?

Então, veja os principais benefícios da beneficios vitamina d3 para a sua saúde que vão lhe surpreender.

Melhora do sistema imunológico

Se você sempre sofre com gripes e resfriados, por exemplo, saiba que é bem provável que o seu sistema imunológico esteja baixo.

Desse modo, a melhor maneira de acabar com esse problema de uma vez por todas é através da vitamina d3 beneficios.

Isso porque, a partir do momento que as células tem uma quantidade regular dessa substância se torna possível fazer o combate de problemas inflamatórios com muito mais facilidade.

Ajuda a prevenção da diabetes

Uma das serventias mais impressionantes da vitamina D3 é na secreção da insulina, o que é essencial para o controle e combate da diabetes.

Inclusive, ao contrário do que muitos acreditam, isso não é mera especulação, pois esse benefício é comprovado cientificamente.

Evita doenças cardíacas

Existem ainda várias pesquisas que demonstram que a deficiência dessa vitamina tem uma ligação direta com as chances no desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Afinal de contas, essa substância está envolvida também na regularização da pressão arterial.

Portanto, para melhorar a saúde do coração a recomendação é que você se cuide e a suplementação dessa vitamina ajuda bastante nesse quesito.

Melhora a saúde óssea e dos dentes

Como já foi mencionado, essa vitamina tem um papel importante na absorção de cálcio pelos ossos.

Por conseguinte, há uma melhora significativa na saúde óssea e dos dentes, pois essa substância tem efeito positivo até mesmo no fósforo e na vitamina K.

Em contrapartida, a deficiência dessa vitamina d3 7000ui aumenta as chances de você desenvolver osteoporose e até sofrer com fraturas no futuro.

Promove uma melhor concentração, memória e aprendizado

Um dos grandes benefícios que precisam ser citados aqui é que essa vitamina tem influência até mesmo na sua saúde cerebral.

Assim sendo, ela afeta a sua capacidade de guardar informações, se concentrar e tomar decisões.

Geralmente, quando há uma deficiência dessa vitamina é normal que você tenha dificuldades em se concentrar e ter atenção.

Logo, isso prejudica o seu desempenho em tarefas do dia a dia, seja no trabalho ou na faculdade, por exemplo.

Melhora o humor

Por afetar o cérebro, a ausência dessa vitamina d3 1000 ui também está relacionada a problemas sérios de alterações de humor, como é o caso da depressão e transtorno afetivo sazonal.

Tudo isso porque ela tem influência na produção de hormônios importantes.

Assim, ter essa substância regularizada dentro do corpo ajuda até mesmo na saúde mental.

E, caso você não saiba, esses tipos de problemas de saúde mental vêm se tornando cada vez mais comum e afetam a vida das pessoas de maneira muito intensa.

Aliás, a própria Organização Mundial da Saúde fala da importância de se cuidar além da saúde física.

Protege contra o câncer

Além de tudo que já foi citado aqui, um dos benefícios da vitamina D3 é que ela protege contra o câncer.

A razão para isso é que essa substância tem um papel importante na morte das células cancerígenas.

Por sua vez, a falta dela faz com que você se torne bem mais propenso ao desenvolvimento do câncer de cólon, próstata e mama.

Como se não bastasse tudo que foi citado, ainda existem outros benefícios associados a essa vitamina, como:

Combate a depressão;

Combate o envelhecimento precoce da pele;

Combate o Parkinson e Alzheimer;

Melhora a sua performance nos esportes.

Logo, visto todas essas vantagens, já fica evidente o quanto a suplementação da vitamina D3 pode lhe trazer muito mais saúde.

Como tomar Vitamina D3?

É importante ainda citar o procedimento correto de como tomar essa vitamina d3 2000 ui.

Isto porque, só por meio da dosagem certa é que você vai ser capaz de usufruir de todos os benefícios dessa substância.

Dentro desse contexto, a recomendação é tomar cerca de 1000 UI (unidades internacionais) através da via oral.

Além disso, para que ela surta os efeitos positivos que você deseja, a dica é fazer o consumo após as refeições.

Porém, se preferir, ela ainda pode ser ingerida sem alimentos ou com, vai do seu gosto pessoal.

Inclusive, se você tiver qualquer dúvida com relação à dosagem, é fundamental consultar as instruções que vem junto com o produto.

Dessa forma, você vai ser capaz de tomar a vitamina d3 10000 ui de forma correta, usufruindo assim de todas as vantagens que ela pode lhe trazer.

Vitamina D3 Tem efeitos colaterais?

Existem alguns efeitos colaterais relacionados a essa vitamina d3 5000 ui, como:

Náuseas;

Distúrbios digestivos;

Vômitos;

Tontura.

No entanto, isso só ocorre quando você não respeita a dosagem do suplemento, ultrapassando assim a recomendação que é feita na descrição do produto.

É óbvio que se você segue tudo certinho, não existirá efeitos colaterais, pois você terá apenas os benefícios que foram citados acima.

Por conseguinte, se torna necessário salientar novamente a necessidade de seguir as recomendações, evitando-se assim as superdosagens.

Além disso, existem alguns grupos que devem evitar esse tipo de suplemento, como:

Crianças;

Gestantes e lactantes;

Idosos;

Pessoas que sofrem com doenças crônicas.

O motivo para isso é que todos eles estão em fases delicada da vida, logo o melhor é buscar orientação médica.

Então, com a liberação do profissional você pode tranquilamente fazer uso do suplemento de vitamina D3.

Onde comprar Vitamina D3 com o melhor preço?

É sempre necessário falar que você deve evitar fazer a compra de suplementos em sites como Mercado Livre, por exemplo.

Isso porque, você não tem qualquer garantia de estar adquirindo o produto correto.

Assim, você coloca a sua saúde em risco, pois não existe qualquer tipo de respaldo.

Em vista disso, a recomendação é adquirir a vitamina d3 preço em um site sério e conhecido, como é o caso dos Suplementos Mais Baratos.

Só para se ter uma ideia, essa é uma das maiores plataformas do ramo, atuando de forma segura e trazendo preços que cabem no seu bolso.

Aliás, por lá sempre ocorrem promoções, descontos especiais e outras ofertas imperdíveis.

Então, hoje mesmo a comprar vitamina d3 está com um preço especial e frete grátis para todo o Brasil.

Isto posto, acesse agora mesmo os Suplementos Mais Baratos, garanta o seu suplemento e passe a ter todos os benefícios impressionantes que você conheceu aqui.

