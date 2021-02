Turista perde carteira com R$ 1,2 mil na Praia do Gunga e bombeiros devolvem

O que você faria se achasse R$ 1.200? Um turista de Uberlândia (MG) perdeu sua carteira com esse valor em dinheiro na Praia do Gunga, Litoral Sul de Alagoas, na segunda-feira (15), e só percebeu quando voltou para o hotel em Maceió, a 42 km de distância. Por sorte, a carteira foi encontrada por militares do Corpo de Bombeiros, que localizaram o dono para devolvê-la.

Magalhães está de férias em Alagoas com a família e amigos e resolveu conhecer a Praia do Gunga durante o carnaval. Na volta do passeio, não notou que a carteira tinha ficado sobre o veículo.

“Foi por um descuido, acabei deixando a carteira com o óculos em cima da carroceria da caminhonete. Só percebi quando cheguei em Maceió, no hotel, e os militares dos bombeiros falaram comigo”, disse ao G1.

Os Bombeiros entraram em contato com a Polícia Civil e descobriram o número do telefone de Magalhães.

Segundo o turista, os militares foram solícitos e foram até ele para devolver a carteira no mesmo dia. “Ontem mesmo eu já peguei. Só tenho a agradecer a equipe de bombeiros que foi muito prestativa”, afirmou.

Fonte: G1/AL