Uefa aprova novo formato da Champions a partir de 2024

Em meio ao caos gerado pela criação da Superliga, a Uefa aprovou nesta segunda-feira (19/04) os novos formatos de disputa dos torneios europeus a partir da temporada 2024/25, incluindo da Liga dos Campeões. A Champions League terá um aumento de 32 para 36 participantes e a tradicional fase de grupos não existirá mais, sendo substituída por um formato de liga.

Cada time participante terá um mínimo de 10 partidas, com cinco em casa e cinco fora, diante de outros 10 adversários diferentes. Os oito melhores posicionados avançarão diretamente para o mata-mata, enquanto que as equipes que terminarem entre nono e 24º da tabela precisarão disputar um playoff para ficar entre os 16 que estarão nas oitavas de final.

O mesmo formato da Liga dos Campeões será colocado em prática na Liga Europa e na nova Europa Conference League. No entanto, ainda não há informações se a quantidade de times aumentará nestas duas competições. As novas regras da Liga dos Campeões permitirão que o torneio receba 225 partidas, 100 a mais do que os atuais 125. A proposta também é uma forma de combater a Superliga.

“O novo formato manterá vivo o sonho de qualquer clube de participar da Champions League com base nos resultados obtidos dentro de campo. Ele também viabilizará a longo prazo, prosperidade e crescimento para todos do futebol europeu”, disse o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin.

