Ufal abre editais com mais de 3 mil vagas para semestre letivo de 2021.1

A Universidade Federal de Alagoas (UFAL) divulgou, nesta segunda-feira (31), cinco processos seletivos para o preenchimento de 3.310 vagas ociosas. Podem se inscrever alunos da instituição e também os que se afastaram de algum curso por menos de dez anos, de outras universidades ou quem já concluiu curso superior.

As vagas foram distribuídas para os campi de Maceió – A. C. Simões, Arapiraca, Ceca, e campus do Sertão. Os selecionados devem ocupar as vagas ociosas para o semestre letivo de 2021.1. As inscrições estão aberta se podem ser feitas site da Copeve.

Os editais são para reingresso, reintegração, transferência externa e portadores de diplomas ou segunda licenciatura. Cada processo seletivo segue um calendário próprio.

Após a inscrição, a candidatura passa por uma homologação e os candidatos têm um período para o envio da documentação solicitada.

Confira a quantidade de vagas e o período de inscrição:

Reingresso – 135 vagas – inscrições de 31 de maio a 22 de junho

Reopção e mudança de turno – 1.460 vagas – inscrições de 1° a 21 de junho

Transferência Externa – 656 vagas – inscrições de 31 de maio a 22 de julho

Reintegração – 959 vagas – inscrições de 2 de junho a 4 de julho

Portador de diploma e segunda licenciatura – 100 vagas – inscrições de 2 a 28 de junho

Fonte: G1/AL