Ufal divulga lista de convocados na 3ª chamada de pré-matrícula do Sisu 2020.1

A Universidade Federal de Alagoas (Ufal), por meio da Copeve, divulgou nesta semana a lista dos convocados na 3ª chamada da pré-matrícula do Sisu 2020.1. A pré-matrícula é totalmente online e deve ser realizada até a próxima terça-feira, dia 1º de dezembro.

Clique aqui para fazer a pré-matrícula

Confira a lista de convocados

Veja o edital de validação étnico-racial

Os convocados devem enviar os documentos pelo site e, quando terminarem o envio, devem imprimir o comprovante de pré-matrícula com a lista com a relação de documentos anexados.

Dúvidas sobre os procedimentos de pré-matrícula podem ser sanadas pelos números (82) 3214-1692/1694 ou pelo e-mail: copeve.candidato@gmail.com.

Validação étnico-racial para candidatos que se declaram negros (pretos e pardos)

A Universidade divulgou também a relação de convocados para as bancas de validação étnico-racial. Os candidatos devem enviar os documentos para a pré-matrícula e também seguir as orientações do edital da 2ª banca de validação para envio dos arquivos solicitados como fotos e vídeos.

Tudo é feito por email. O prazo é o mesmo da 3ª chamada do Sisu, até 1º de dezembro.

Fonte: Agência Alagoas