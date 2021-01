Ufal divulga novos prazos do calendário acadêmico 2020.1

A Universidade Federal de Alagoas (Ufal) anunciou novos prazos do calendário acadêmico 2020.1. Os alunos têm até o dia 29 de janeiro para fazer a reabertura de matrícula, rematrícula e prorrogação de curso.

No caso da reabertura de matrícula, o aluno precisa ir até a Reitoria para fazer o destrancamento, das 8h às 14h.

“Caso tenha dificuldade, orientamos entrar em contato com a coordenação do curso para verificar a possibilidade de abertura via coordenação de forma on-line. Os estudantes do Campus Arapiraca e do Campus do Sertão devem proceder com a abertura de processo junto à coordenação do curso”, disse Rosana Araújo, diretora do Departamento de Registro e Controle Acadêmico.

No caso da rematrícula (desbloqueio) e prorrogação de curso, o estudante tem que enviar um e-mail para a coordenação do curso.

As aulas devem retomar no dia 22 de fevereiro, elas serão online e obrigatórias, diferente do que ocorreu no Período Letivo Excepcional (PLE), que teve caráter facultativo para docentes e discentes. As aulas na Ufal foram interrompidas no dia 16 de março por causa da pandemia.

Confira as datas

25 a 29 de janeiro – publicação de edital de reopção, mudança de turno, reingresso e reintegração

18 e 19 de fevereiro – ajustes de matrícula nas coordenações de curso

22 de fevereiro – reinício do semestre letivo de 2020.1

22 e 23 de fevereiro – ajustes de matrícula nas coordenações de curso

24 a 26 de fevereiro – matrícula em vagas remanescentes

22 de fevereiro a 22 de março – prazo para requerer trancamento de matrícula

5 de junho – encerramento do semestre letivo de 2020.1.

Fonte: G1/AL