Ufal realiza vestibular para 450 vagas em cursos de graduação a distância

A Universidade Federal de Alagoas (Ufal) vai realizar vestibular para 450 vagas em cursos na modalidade a distância, semipresencial, do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

São ofertadas as graduações em Matemática, Letras Português e Letras Espanhol. Todas licenciaturas. O ingresso é para o ano letivo de 2020 e as atividades serão realizadas nos polos da Ufal/UAB em Maceió, Arapiraca, Palmeira dos Índios, Penedo, Olho D’Água das Flores, Delmiro Gouveia, Matriz de Camaragibe e Maragogi.

As inscrições devem ser realizadas no site da Copeve, no período de 14 de agosto a 3 de setembro. A taxa de inscrição, no valor de R$ 30, só pode ser paga nas agências do Banco do Brasil. Candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos no edital podem solicitar isenção da taxa de 14 a 18 de agosto.

A previsão é que o resultado final do vestibular seja divulgado em 5 de outubro.

Sobre o processo seletivo

Por conta da pandemia de covid-19, não vai ter prova escrita. O vestibular será realizado em uma única etapa, com os candidatos sendo avaliados por prova de títulos ou pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de caráter classificatório e eliminatório.

As vagas serão ofertadas para dois grupos de candidatos: uma parte será destinada a profissionais com vínculo efetivo (concursado) em alguma escola da rede pública de ensino estadual ou municipal. Já a segunda é direcionada a qualquer pessoa que tenha feito pelo menos uma edição do Enem nos últimos 5 anos (2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019) e que não tenha zerado a redação.

“Nesse edital em especial, por conta da pandemia e não poder ter prova escrita, vai ser considerada a nota do Enem para o grupo da demanda aberta. Para profissionais que atuam na rede pública de ensino, a seleção vai seguir uma série de critérios com a análise de documentos enviados”, reforça o coordenador Institucional da Educação a Distância (Cied) da Ufal, José Geraldo Ribeiro.

Após três anos sem vestibular para os cursos a distância, com o último processo seletivo realizado no segundo semestre de 2017, o coordenador comemora o retorno da oferta. “Estamos com uma expectativa muito boa em relação ao preenchimento das vagas e à qualificação dos profissionais da rede pública de ensino nas áreas de matemática e português”, destaca.

Para conferir o edital e acompanhar as etapas do processo, acesse.

Fonte: Ascom Ufal