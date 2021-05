Ufal suspende bolsas de extensão

O governo federal anunciou um corte de R$ 42 milhões no orçamento de custeio da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e, com isso, a universidade suspendeu várias bolsas de extensão.

O corte corresponde a 30% no orçamento na Lei Orçamentária Anual de 2021. Além dessa perda, o Ministério da Educação (MEC) já havia determinado um bloqueio suplementar de 13,8% do orçamento de custeio das instituições federais de todo país, inclusive da Ufal.

“Ainda estamos contabilizando as perdas da Ufal com o orçamento de 2021, uma vez que além do corte imediato ainda há a perspectiva de novos decretos de contingenciamento financeiro por parte do Ministério da Educação. Perdemos demais em recursos. A situação se agravou em muito, passamos quase 4 meses sem orçamento recebendo repasses a conta-gotas, e agora recebemos a notícia desta redução drástica e acentuada. Estamos trabalhando para reduzir ainda mais os custos e poder voltar com as bolsas de extensão o mais rápido possível” afirmou o reitor Josealdo Tonholo.

Diferente das bolsas de assistência estudantil, que possuem recursos federais próprios garantidos pelo Plano Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), as bolsas de extensão da Ufal são custeadas pela própria universidade, com seus recursos de custeio.

“A determinação é buscarmos novas fontes de financiamento e parcerias para lançarmos novos editais e reativarmos o fomento à extensão universitária mediante pagamento de bolsas o mais rápido possível. Infelizmente, o corte no orçamento nos deixou em uma situação muito difícil. Mas em breve queremos relançar nossos editais extensionistas. Esta retomada é uma determinação de todos os que fazem a gestão da Ufal” disse o pró-reitor de Extensão, professor Clayton Santos.

Mesmo com as perdas, a Ufal garantiu que os bolsistas que estão com os valores atrasados terão os pagamentos honrados e o cronograma de pagamento deve ser divulgado dia 28 de maio pela instituição.

Fonte: G1/AL