Uma dúzia de anos frevando pelas ruas de Penedo

A cidade do Penedo, com sua paisagem histórica de templos religiosos, ladeiras, casarões e palacetes que se debruçam sobre o Rio São Francisco sempre foi cenário de festas inesquecíveis. Nesse caldeirão secular multicultural, misturam-se criatividade e harmonia nos carnavais de rua, protagonizados por figuras irreverentes e imortalizadas pelo sorriso daqueles que vivenciaram.

Num surto saudosista de um grupo de amigos penedenses, nasce a ideia de resgatar um pouco dessa contagiante alegria e cria-se então a “Agremiação Penedense Carnavalesca OVO DA MADRUGADA”.

“Com a irreverência que a época requer, costumamos dizer que o Ovo da Madrugada de Penedo segue uma Trilogia Galinácea. Começa com o maior bloco de rua do mundo – O Galo da Madrugada -, segue com o Pinto desfilando pelas belas praias de Maceió e encerra na Cidade dos Sobrados. Tudo isso graças a alguns amigos e penedenses que se juntaram para frevar pelas ladeiras históricas”, explicou Júnior Dantas, um dos diretores da agremiação.

Estória

O ninho do nosso descendente do carnaval nordestino foi localizado pelos arqueólogos da folia na Ladeira da Quitanda, resquícios dos quitandeiros do século XVI, do início do povoamento da cidade do Penedo. Neste recinto “chocante”, encontra-se o nascimento do simpático Ovo da Madrugada.

O que buscamos

Proporcionar à população penedense e visitantes a participação na melhor prévia carnavalesca do interior alagoano, festa que completa uma dúzia de anos pelas ruas históricas, resgatando tradições e colaborando com o desenvolvimento turístico da região.

É calendário cultural consolidado

O Ovo da Madrugada está consolidado como atrativo no calendário oficial de eventos de Penedo, sendo considerado o maior e mais animado bloco carnavalesco do Baixo São Francisco, atraindo visitantes de cidades vizinhas e de outros estados. Além dos conterrâneos que residem em Maceió, Aracaju, Recife e Salvador, que aproveitam o momento para retornar à cidade, rever amigos e se confraternizar.

O Ovo da Madrugada também já pode ser considerado uma “marca” do carnaval nordestino, tanto é que a edição de 2016 teve divulgação em nível nacional pela Rede Globo, com reportagem exibida no “Bom Dia Brasil”, uma das matérias produzidas pela TV Gazeta de Alagoas, empresa que prestigia o bloco desde seu primeiro ano.

Contatos fone e whatsapp: Junior Dantas 996444496 Betinha 999036329

Fonte: Assessoria