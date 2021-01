Uma pessoa morre e duas ficam feridas em acidente com caminhões na AL-105

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente entre um caminhão que transportava botijões de gás de cozinha e um reboque com de cana-de-açúcar na AL-105, em Passo de Camaragibe. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (22).

Segundo informações do Batalhão de Polícia Rodoviário (BPRv), o caminhão carregado com botijões de gás seguia no sentido Maceió, quando em uma curva, um reboque de cana-de-açúcar estava parado no acostamento com parte do veículo ainda na pista.

O caminhão não conseguiu desviar e bateu no reboque. O passageiro do reboque não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As outras pessoas feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Fonte: G1/AL