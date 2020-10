Uncisal anuncia retorno de estágios e atividades para alunos dos últimos anos teóricos

Desde março com as atividades suspensas por causa da pandemia da covid-19, a Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) informou, nesta quinta-feira (29), que os estágios e o ensino remoto para alunos dos últimos anos teóricos serão retomados a partir do dia 9 de novembro.

O TNH1 publicou na última terça-feira (27) a insatisfação dos alunos, que relataram dificuldades e formaram uma comissão para pressionar a universidade ao retorno das atividades remotas.

“Em reunião realizada na manhã desta quinta-feira (29/10) o Comitê da Academia da Uncisal decidiu pelo retorno dos últimos anos teóricos no próximo dia 9 de novembro, para todos os cursos. Também neste dia acontecerá o retorno dos estágios. A data para o retorno foi decidida por unanimidade pelos participantes da reunião, com as presenças da vice-reitora Ilka Soares, pró-reitores da Proest, Propep, Proex, Proeg, diretores dos Centros, coordenadores dos cursos, representantes de servidores técnicos e do movimento estudantil. Em breve serão divulgadas novas informações”, publicou a Uncisal no site oficial.

Embora a rotina de aulas online tenha virado realidade para muitos estudantes durante a pandemia, os alunos da Uncisal estavam desde março sem atividades. Isso porque o ensino remoto estava condicionado ao acesso para todos os alunos. Alunos de medicina e outros cursos formaram uma comissão para cobrar uma nova data, que terminou sendo anunciada nesta quinta-feira.

Fonte: TNH1