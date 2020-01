Uncisal divulga resultado do vestibular 2020

A Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) divulgou o resultado do vestibular 2020 nesta terça-feira (28).

O vestibular próprio da Uncisal não inclui os três cursos que foram ofertados por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Clique aqui e confira a lista de aprovados

No total, foram ofertas 310 vagas em sete cursos: enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, terapia ocupacional, superior de tecnologia em radiologia e superior de tecnologia em gestão hospitalar.

Além da relação de aprovados, a Uncisal divulgou a chamada para as matrículas. O candidatos aprovados tanto para o primeiro quanto para o segundo semestre devem fazer a matrícula nos dias 30 e 31 de janeiro, das 8h às 14h; 1º de fevereiro, das 9h às 12h e 3 de fevereiro, das 8h às 14h. O local para se matricular é no miniauditório Emil Burihan, no térreo da sede da Uncisal, no bairro do Trapiche, em Maceió.

A relação dos documentos necessários no ato da matrícula está disponível no edital do vestibular.

De acordo com a Uncisal, o primeiro semestre de 2020 começa no dia 4 de fevereiro, com a recepção dos calouros.

Fonte: G1/AL