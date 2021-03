Unidade de Referência em Síndromes Gripais de Penedo amplia atendimento

A Unidade de Referência em Síndromes Gripais de Penedo passa a funcionar aos sábados, a partir do próximo dia 20. O atendimento será feito das 7h às 17 horas, horário que também será utilizado para os demais dias de funcionamento, de segunda à sexta-feira.

A ampliação da assistência promovida pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), é consequência do agravamento da pandemia do coronavírus.

Somente nesta quarta-feira, 17, das 81 pessoas atendidas na Unidade de Síndromes Gripais, 14 foram diagnosticadas positiva para Covid.

O sinal de alerta também vem dos leitos de UTI exclusivos para pacientes com Covid, serviço disponível para todo Estado e que ontem alcançou 100% de lotação em Penedo.

O avanço do coronavírus em Penedo gerou ação imediata da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas. Em janeiro, a Unidade de Síndromes voltou a funcionar na antiga Escola do SESI devido ao aumento da procura por atendimento.

A SEMS informa que o atendimento na Unidade de Síndromes Gripais é exclusivo para moradores de Penedo, assim como na Central de Vacinação Contra Covid-19.

De forma excepcional , a Central de Vacinação também funcionará no sábado, 20, no horário entre 7h e 17 horas, para idosos com 71 anos ou mais.

A partir de amanhã (sexta-feira, 19), idosos com 72 anos ou mais podem se dirigir até a Central para receber a primeira dose da vacina contra Covid-19.

