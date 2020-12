Unidade de Referência em Síndromes Gripais de Penedo funcionará em novo local

A Unidade de Referência em Síndromes Gripais aberta pela Prefeitura de Penedo para atuar exclusivamente no combate à Covid-19 funcionará em novo local a partir da próxima segunda-feira, 07 de dezembro.

O centro de triagem para diagnóstico de pacientes infectados pelo novo coronavírus instalado na antiga Unidade Sesi/Senai está em processo de mudança para a Cohab.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), o serviço criado em função da pandemia do novo coronavírus será reaberto no posto da Cohab, no espaço que atendia os usuários do Conjunto São José e adjacências.

Para não prejudicar a assistência promovida pela Unidade de Referência em Síndromes Gripais, a população de Penedo será atendida na UPA até a conclusão da transferência.

A mudança do setor é motivada pela cessão do imóvel onde funcionava a Escola Municipal Santa Luzia para a Faculdade de Penedo. A instituição privada de ensino superior está em processo de instalação e receberá a visita de representantes do Ministério da Educação.

por Fernando Vinícius – Decom/PMP