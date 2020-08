Unidade de Síndromes Gripais de Penedo registra média diária de 20 novos casos de Covid-19

Cerca de vinte pessoas atendidas em um dia de trabalho na Unidade de Referência em Síndromes Gripais de Penedo deixa o centro de triagem da doença com diagnóstico positivo para Covid-19.

A média foi revelada nesta quarta-feira, 05, por Monike Souza Nunes Damasceno, Diretora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), durante entrevista ao Programa Lance Livre/Rádio Penedo FM (97,3 Mhz).

“A gente vê várias pessoas sem máscara e somente a Secretaria de Saúde não vai dar conta de tudo, a gente precisa que as pessoas obedeçam, sigam as orientações e usem máscara”, alertou a coordenadora da unidade onde foram realizados quase quatro mil atendimentos desde sua abertura, renovando o apelo para que, assim que surgirem os primeiros sintomas, as pessoas dirijam-se até o centro de triagem.

Inaugurada em 26 de junho, a Unidade de Síndromes Gripais de Penedo já atendeu quase quatro mil até ontem, quando 3.929 pessoas haviam sido assistidas no local.

O Secretário Marcos Beltrão já havia comentado o trabalho no setor especializado, durante o programa Realidade de sexta-feira, 31. Até o último dia do mês de julho, 3.530 pessoas foram atendidas, número que representa aproximadamente 5% da população de Penedo e comprova a procura pelo serviço instalado na antiga Escola do Senai, próximo do Trevo da Toca do Índio.

“A gente pede a colaboração de todos para vencer a luta contra a Covid-19 e não precisa estar doente para usar máscara, todo mundo precisa usar porque ela salva vidas”, reforçou Monike Damasceno, frisando a necessidade da adoção outras medidas que precisam ser rotineiras, como a higienização dos alimentos e o respeito ao distanciamento pessoal.

por Fernando Vinícius – Decom PMP