UPA de Penedo realiza mais de 32 mil atendimentos em 2021

Do primeiro dia de janeiro deste ano até ontem (domingo, 19), a Unidade de Pronto Atendimento de Penedo realizou 32.820 atendimentos. Considerando a média de pessoas que procuram os serviços administrados pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), a UPA de Penedo terá mais de 33 mil atendimentos até o final de setembro.

De segunda a sexta-feira, a média de pacientes assistidos na unidade é sempre superior a cem, variando até 140/150. Nos finais de semana, o fluxo é bem superior, com mais de 400 atendimentos, chegando a 700 quando há um feriado próximo do sábado ou do domingo.

O investimento em saúde pública para casos de urgência e emergência é referência para a região do Baixo São Francisco e funciona em sistema de plantão, aberto 24 horas, inclusive para qualquer pessoa, seja de onde for.

“A UPA de Penedo funciona de forma exemplar, somos referência para outras regiões de Alagoas porque nossa gestão é muito bem feita. É preciso ter muita responsabilidade e uma equipe comprometida com o trabalho para alcançar os resultados que temos aqui”, destaca o Secretário de Saúde Guilherme Lopes.

O gestor da SEMS Penedo destaca que, apesar do repasse de recursos dos governos federal e estadual, a manutenção da UPA depende muito da prefeitura e da Secretaria Municipal de Saúde.

“Somos nós que pagamos a conta de energia, realizamos a manutenção de toda a estrutura, compramos grande parte dos remédios e correlatos utilizados diariamente, arcamos com o combustível e a manutenção das ambulâncias e principalmente com a folha de pessoal”, frisa Guilherme Lopes.

Por plantão, a UPA de Penedo conta com três médicos plantonistas, além de enfermeiros, técnicos, recepcionista, porteiro, maqueiro, pessoal da cozinha e serviços gerais, equipe reduzida à noite devido a diminuição da procura por atendimento.

Para melhorar a assistência e o desempenho das equipes plantonistas, a UPA de Penedo ganha novos equipamentos. Os mais recentes são um desfibrilador de última geração e um foco cirúrgico.

Com gestão eficiente, pessoal valorizado e material de trabalho de excelente qualidade, os serviços disponíveis na UPA de Penedo evoluem, beneficiando não só a população de Penedo, mas de toda a região ribeirinha e de Alagoas.

