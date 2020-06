UPA de Penedo receberá R$ 60 mil durante três meses para o combate ao coronavírus

O governador Renan Filho se reuniu por videoconferência na tarde dessa quarta-feira (03) com prefeitos de oito cidades do interior de Alagoas que têm Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) para anunciar o fortalecimento do atendimento à população nessas unidades. O Governo do Estado repassará R$ 660 mil por mês a esses municípios, durante os próximos três meses, para expandir a assistência aos cidadãos alagoanos que buscam suporte médico nas UPAs durante o enfrentamento à Covid-19.

Ao todo, oito unidades serão beneficiadas nos municípios de Coruripe, Delmiro Gouveia, Maragogi, Marechal Deodoro, Penedo, São Miguel dos Campos, Viçosa e Palmeira do Índios – neste último, o incremento financeiro de custeio já será empregado na ampliação de 13 leitos clínicos e de estabilização.

Neste programa, o investimento da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) será de R$ 1,980 milhão. Os repasses serão realizados pelo prazo de três meses, podendo ser renovados por igual período, caso haja necessidade.

Com o recurso, oriundo do Tesouro Estadual, as UPAs poderão ampliar o número de médicos e enfermeiros por plantão, além de melhorar a assistência aos usuários e diminuir a sobrecarga dos profissionais que trabalham na linha de frente no combate ao novo coronavírus.

Fonte: Agência Alagoas