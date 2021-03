URGENTE: Número de casos ativos do Coronavírus aumenta em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), divulgou nesta terça-feira (30), o Boletim Epidemiológico atualizado diariamente sobre a pandemia de Covid-19 no município.

De acordo com os novos dados, em Penedo foram confirmados 2680 casos da doença oriunda do novo coronavírus.

Desse total, 2508 pessoas se recuperaram da doença após passarem pelos cuidados médicos.

Os números recentes também indicam que 2480 casos foram descartados após constatado não serem Covid-19 e 25 pessoas morreram vítimas da pandemia.

Unidade de Referência em Síndromes Gripais

Na Unidade de Referência em Síndromes Gripais durante esta terça-feira (30), ocorreram 115 atendimentos, com a realização de 28 testes rápidos, que resultaram em 13 diagnósticos positivos e 15 negativos.

A Prefeitura de Penedo informa que a Unidade de Síndromes Gripais localizada na Avenida Wanderlei, nas proximidades do trevo da “Toca do Índio”, está funcionando de Segunda a Sábado das 7h às 17h.

A população deve procurar o centro especializado ao notar os primeiros sintomas de Covid-19.

Também alerta a população penedense para a importância da manutenção do distanciamento social como medida preventiva, o uso de máscaras e a adoção de medidas de higiene, a exemplo de lavar corretamente as mãos e utilizar álcool 70%.

Casos por localidades

O Boletim Epidemiológico desta terça-feira (30), também mostra o número de casos por localidade.

Na frente da contabilização está o Bairro Dom Constantino com 855 casos, situação que se mantém desde o início da pandemia. Logo em seguida está o Bairro Santa Luzia com 500 e o Centro da cidade com 383.

Fonte: Decom – PMP