Vacina contra covid-19 pode estar pronta até final do ano

Uma vacina contra a covid-19 pode estar pronta até o final deste ano, disse o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta terça-feira, 6, sem dar mais detalhes.

Em discurso ao término de dois dias de reuniões do Conselho Executivo da OMS, Tedros disse: “Vamos precisar de vacinas e há esperanças que possamos ter uma vacina até o final deste ano. Há esperança”.

Nove vacinas experimentais fazem parte da iniciativa global Covax, que visa distribuir 2 bilhões de doses até o final de 2021.

João Doria, governador de São Paulo, está confiante em começar a vacinação de profissionais da área da saúde a partir do dia 15 de dezembro. A aposta do tucano é na Coronac, vacina chinesa que está em teste no Brasil pelo Instituto Butantan.

