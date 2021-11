Vacina contra Covid-19 vai imunizar alunos e alunas da Semed Penedo

A campanha de vacinação contra Covid-19 desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) avança para estudantes das escolas de responsabilidade da Prefeitura de Penedo.

A partir da próxima quarta-feira, 03, a imunização contra o coronavírus também será direcionada a esse público, começando pela Escola Municipal de Educação Básica Paulo VI, situada na comunidade rural Cooperativa 2.

Na quinta-feira, 04, a vacinação atenderá estudantes de mais duas unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) localizadas em povoados, a EMEB Hanna Bertholet (povoado Santa Margarida) e a EMEB Santa Cândida (povoado Palmeira Alta).

“Já temos muitos adolescentes vacinados contra a Covid -19 matriculados na rede municipal de ensino”, informa a Secretária Cíntya Alves, acrescentando que houve a realização de estudo prévio sobre alunos e alunas ainda não vacinados.

“Preparamos um formulário de autorização para os pais ou responsáveis assinarem, autorizando a aplicação da vacina em seus filhos e assim fizemos o levantamento dos que necessitam da vacina”, explica a gestora da Semed Penedo, agradecendo ao Secretário Guilherme Lopes pela parceria, desde a elaboração dos protocolos de volta às aulas presenciais até esse momento de vacinação nas unidades de ensino.

O calendário de imunização tem continuidade na área urbana de Penedo, conforme cronograma a ser confirmado ainda esta semana.

Ao mesmo tempo, a vacinação em massa da população continua disponível na central que funciona no ginásio da Escola Estadual Ernani Méro, no horário entre 8h e 16horas, inclusive com aplicação da dose de reforço para população idosa e profissionais de saúde que trabalham em Penedo.

O serviço foi suspenso hoje (segunda-feira, 01 de novembro) e devido ao feriado prolongado, será retomado na central de vacinação a partir de quarta-feira, 03.

70 mil doses

A SEMS Penedo já administrou mais de 70 mil vacinas contra Covid na população de Penedo. Até sábado, 30 de outubro, 70.768 doses dos imunizantes contra a doença foram aplicadas, sendo 41.370 D1 (primeira dose), 27.867 D2 (segunda dose) e 1.531 doses de reforço.

por Fernando Vinícius – Decom PMP