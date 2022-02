Vacina contra Covid está liberada para crianças com idade de 5 a 11 anos em Penedo

A campanha de imunização da população de Penedo contra o coronavírus avança para a menor faixa etária autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Crianças com 5 anos completos já podem ser vacinadas contra Covid-19, proteção que a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) também oferta para todo público infanto-juvenil e adulto.

Vacinar é forma eficiente de proteção contra a doença que afeta, de forma muito mais grave, pessoas não vacinadas ou que não concluíram o esquema vacinal, conforme mostram os registros mais recentes sobre óbito e internações por Covid no Brasil.

Diferente da campanha antivacina propagada por meio de mentiras em grupos de Whatsapp e também por ocupantes de cargo importantes do poder público, a vacina contra Covid não mata.

As reações ao imunizante contra o coronavírus são as mesmas de qualquer vacina pediátrica: dor local, febre faixa e moleza no corpo.

Proteja sua criança contra Covid. Pegue seus documentos pessoais e do seu filhou ou filha, junto com a caderneta de vacinação e leve até a Central de Vacina que funciona no ginásio poliesportivo da Escola Estadual Professor Ernani Méro, de segunda à sábado, das 8h às 16h.

Fonte: Decom – PMP