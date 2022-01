Vacina contra Covid para crianças deve chegar a Alagoas na sexta

A chegada da vacina contra Covid-19 para crianças em Alagoas está prevista para 10h30 de sexta-feira (14). A previsão é do Ministério da Saúde, que não divulgou a quantidade exata de doses que vai enviar.

O voo com o primeiro lote de vacinas chegou ao Brasil na madrugada desta quinta (13), no Aeroporto de Viracopos, em Campinas. Com exceção de São Paulo, em que o transporte será via terrestre, todos os demais estados do país, mais o Distrito Federal, receberão as doses por avião.

Em Alagoas, 363.082 crianças de 5 a 11 anos estão aptas a receber o imunizante da Pfizer contra a Covid. A vacina para crianças é diferente em relação à que foi aplicada nos jovens acima de 12 anos e nos adultos.

Após o desembarque das doses, a logística de distribuição aos municípios é de responsabilidade do governo estadual, que diz estar preparado para a imunização desse público-alvo.

Em uma reunião realizada pelas secretarias municipais de Maceió na última terça (11), foi informado que a previsão para começar a vacinação das crianças contra a Covid é a próxima segunda, dia 17.

Pelas regras do governo federal, a vacinação ocorrerá em ordem decrescente de idade (das crianças mais velhas para as mais novas), com prioridade para quem tem comorbidade ou deficiência permanente e para crianças quilombolas e indígenas; sem necessidade de autorização por escrito, desde que pai, mãe ou responsável acompanhe a criança no momento da vacinação; com intervalo de oito semanas – um prazo maior que o previsto na bula, de três semanas.

