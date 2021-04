Vacina da Pfizer será distribuída na 1 quinzena de maio

Após anunciar que as primeiras doses da vacina da Pfizer/BioNTech chegam ao Brasil no dia 29 de abril, o Ministério da Saúde prevê iniciar a distribuição do imunizante nos primeiros 15 dias de maio, de acordo com informe técnico da pasta, publicado na quarta-feira (21).

De acordo com a publicação, o governo federal vai receber 1.000.350 doses da vacina e a distribuição será feita aos estados em duas etapas por conta das especificidades de armazenamento.

“A previsão de distribuição, considerando o cronograma de entrega apresentado pela farmacêuca, será para a primeira quinzena de maio. Neste sendo, já foram iniciadas as capacitações em 19/04, com o apoio da farmacêuca, e as orientações específicas já devem ser conhecidas e comunicadas à todas as instâncias da rede de frio nacional, dadas as especificidades da vacina”, diz trecho do informe.

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, como será uma “pequena quantidade de doses a receber”, a orientação é que a vacinação fiquem restritas nas unidades de saúde da capital das 27 unidades da federação. A vacina é aplicada em duas doses com intervalo de 21 dias. A distribuição aos estados deste total inicial de doses ocorrerá em 2 etapas.

“Primeiro as doses 1 (D1) e, no intervalo de 1 semana para cumprimento do esquema vacinal, as doses 2 (D2), dadas as especificidades do armazenamento. Orienta-se que as 27 UF concentrem a distribuição das doses para vacinação em unidades de saúde que receberão a vacina, preferencialmente, unidades com câmaras refrigeradas (cadastradas na Anvisa) com sistema de segurança para atuação em situações de falta de energia elétrica”, afirma o Ministério da Saúde.

A vacina da Pfizer é a única que tem o registro definitivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para uso contra a Covid-19 no Brasil. Segundo a agência, os estudos e testes clínicos mostraram a “segurança, qualidade e eficácia” do imunizante.

Fonte: IG