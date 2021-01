Vacinação contra a Covid-19 começa nesta terça-feira (19) em Alagoas

A vacinação contra a Covid-19 em Alagoas começa nesta terça-feira (19), às 8h. O anúncio foi feito pelo governador Renan Filho, na manhã desta segunda (18), após participar, em São Paulo, da cerimônia do Ministério da Saúde que marcou o início da distribuição dos imunizantes aos Estados brasileiros. Tanto a imunização em Maceió, quanto a distribuição das vacinas aos demais municípios alagoanos começam na manhã desta terça.

Neste primeiro lote, Alagoas receberá 71.080 doses da CoronaVac. A previsão é de que o carregamento chegue ao Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares às 16h45 de hoje e será recebido pelo governador Renan Filho e o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres.

“Eu estarei presente no Aeroporto para receber as vacinas. Assim que chegarem, vamos acondicioná-las da maneira que manda o regulamento do Ministério da Saúde, em câmaras frias, e iniciar a distribuição para já amanhã, às 8 horas da manhã, iniciar o Plano Estadual de Vacinação. Vamos enviar, também, os imunizantes para os municípios que tenham o público prioritário a ser vacinado neste primeiro momento”, enfatizou Renan Filho.

Serão vacinados, inicialmente, os profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus em Alagoas, indígenas aldeados e pessoas com mais de 75 anos de idade.

“Vamos receber, nesse primeiro lote, 71.080 doses da vacina. A cada alagoano a ser vacinado teremos de destinar duas doses do imunizante, o que significa que teremos condições de vacinar, nesta primeira leva, 35.540 pessoas. Esse é o compromisso inicial e nós esperamos que, o quanto antes, recebamos novos lotes das vacinas para dar sequência a imunização da nossa gente”, afirmou Renan Filho.

Fonte: Agência Alagoas