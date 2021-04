Vacinação contra a Covid-19 reduz risco de internação hospitalar de idosos

A continuidade da vacinação contra a Covid-19 em Alagoas apresenta resultados positivos, a exemplo da redução da taxa de internação hospitalar de idosos diagnosticados com a doença. Desde o início da vacinação em Alagoas, 428.089 doses foram aplicadas e, desse total, o público vacinado, em quase 70%, foi de idosos acima dos 60 anos.

Com a imunização da população mais idosa em Alagoas, a taxa do risco de internação dos idosos acima de 80 anos sofreu uma queda nas unidades hospitalares geridas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O índice, que era de 17,31% no dia 23 de março, caiu para 11,46% na última terça-feira (6).

De acordo com Marcos Ramalho, diretor do Hospital Metropolitano de Alagoas (HMA) e secretário Executivo de Ações de Saúde da Sesau, são os pacientes dessa faixa etária que mais precisam de atenção e cuidados durante o tratamento da Covid-19. Isso porque, segundo ele, as pessoas com 80 anos ou mais apresentam uma rápida piora no quadro de saúde e precisarem de mais leitos em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

“A vacinação dos idosos está se mostrando muito assertiva, porque são esses pacientes que, prioritariamente, demandam mais leitos de internação e, consequentemente, vagas em UTIs [Unidades de Terapia Intensivas]. Nessas últimas três semanas, conseguimos observar uma redução no número de internações dos idosos em toda a rede hospitalar. Esses dados comprovam que é a vacinação em massa da população que vai nos tirar dessa crise sanitária”, afirmou o médico.

Outro reflexo benéfico da vacinação dos idosos contra o novo coronavírus para o sistema público de saúde é a queda nos casos confirmados e hospitalizados de Covid-19. O número passou de 401 casos, no dia 23 de março, para 366. No grupo de idosos acima de 80 anos, os casos confirmados e internados caíram 33,80%.

No início desta semana, o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, já havia informado aos municípios alagoanos, que o avanço da imunização vem gerando resultados positivos no distensionamento da rede hospitalar. “Já estamos sentindo uma melhora significativa na vacinação contra a Covid-19. Estamos presenciando uma estabilização na ocupação hospitalar na rede exclusiva que atende pacientes com a Covid-19 e os números de casos da doença continuam crescendo, mas, numa proporção muito menor a que identificamos há 15 dias”, informou o secretário Alexandre Ayres aos gestores municipais.

