Vacinação contra a Covid cresce 28% no estado, aponta levantamento

O ritmo de vacinação contra a Covid em Alagoas acelerou na última semana e cresceu 28%, segundo apontou o relatório do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para Enfrentamento da Covid-19 nesta segunda-feira (17). Os pesquisadores ressaltam, contudo, que ainda não é o ideal para que a vacinação da população adulta seja concluída até o final deste ano.

Na 19ª Semana Epidemiológica, de 9 a 15 de maio, foram aplicadas 77.170 doses de vacinas contra a Covid. Na semana anterior, tinham sido 60.455 doses.

Até o último fim de semana, foram 786.137 doses aplicadas em todo estado, sendo quase 540.898 correspondentes à primeira dose e 245.239 à segunda.

Apesar da redução no número total de óbitos, os dados continuam apontando para uma instabilidade da transmissão do vírus no estado. Os demais indicadores, como casos confirmados e a ocupação de leitos de UTI, apresentaram crescimento.

Fonte: G1/AL