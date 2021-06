Vacinação contra Covid-19 é ampliada para pessoas a partir de 43 anos em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo ampliou a idade mínima para vacinação contra Covid-19, vacinando pessoas a partir de 43 anos de idade.

A imunização da nova faixa etária tem inicio nesta segunda-feira, 21 de junho, para as pessoas com 44 anos ou mais.

Tendo continuidade na terça-feira, 22 de junho, para o público com 43 anos.

A imunização para essas faixas etárias será realizada no ginásio de esportes da Escola Estadual Ernani Méro, das 8h as 16h.

Local com estrutura exclusiva para imunização com a vacina produzida pelas empresas Pfizer e BioNTech.

A Secretaria Municipal de Saúde informa também, que as faixas etárias acima da idade mínima continuam sendo vacinadas, nos dias posteriores ao dia informado para iniciar as novas idades.

A medida que Penedo recebe novas doses da vacina, a gestão Crescendo Com Seu Povo inclui novas faixas etárias da população no grupo prioritário, vacinando dessa forma a população penedense em massa.

A campanha de vacinação contra o novo Coronavírus avança em Penedo. Já foram imunizados até o momento 19.777 pessoas, número que já se aproxima de 30% da população do município.

As pessoas que façam parte do grupo prioritário a ser imunizado devem levar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de residência.

por Thiago Sobral – Decom PMP