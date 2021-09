Vacinação contra Covid-19 em Penedo atende nova orientação do Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde está orientando estados e municípios a suspenderem a aplicação da vacina contra Covid-19 no público adolescente, recomendação do Plano Nacional de Imunização (PNI) adotada em Penedo.

Considerando que o público de 12 a 17 anos é imunizado com a vacina do fabricante Pfizer, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) suspendeu inclusive a imunização para adolescentes portadores de comorbidades, orientação divulgada por volta das 11h45 desta sexta-feira, 17.

Adolescentes Gestantes

Considerando que as mais recentes orientações do Ministério da Saúde não são conclusivas sobre a continuidade da campanha de vacinação em adolescentes gestantes, a imunização desse público também está suspensa em Penedo.

“A nota informativa não deixa claro se pode ou se não pode. Nós questionamos o PNI sobre esse ponto específico e a resposta foi o retorno da mesma nota, com grifo no trecho que fala sobre adolescentes com comorbidades. Então, para evitar problemas, decidimos suspender a vacina para adolescentes gestantes, com e sem comorbidade”, esclarece Jamila Peixoto.

Público Adulto

A campanha de imunização contra Covid-19 desenvolvida pela Prefeitura de Penedo está mantida para as demais faixas etárias, acima dos 18 anos, inclusive para aplicação da primeira dose.

O trabalho feito no ginásio da Escola Ernani Méro também continua sem alteração para quem já pode tomar a segunda dose, desde que esteja na data de concluir o respectivo calendário ou tenha passado do dia informado no cartão de vacina.

“Os agendados para receber a segunda dose da Pfizer e da AstraZeneca também da podem se dirigir até a nossa central de vacinação porque nós estamos aplicando a segunda dose normalmente”, reforça a Diretora de Vigilância Epidemiológica e Promoção à Saúde da SEMS Penedo.

A Prefeitura de Penedo alerta sobre a obrigatoriedade do uso de máscara protetora contar Covid e apresentação do cartão de vacina para receber a segunda dose e de documento oficial com foto, comprovante de residência e cartão SUS para tomar a primeira dose da vacina que salva vidas.

por Fernando Vinícius – Decom PMP