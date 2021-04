Vacinas são roubadas no Rio, diz Secretaria de Saúde

Cinco frascos da vacina CoronaVac contendo 10 doses cada foram roubados por um homem que invadiu um posto de saúde na zona norte do Rio de Janeiro, informou a Secretaria de Saúde da cidade nesta segunda-feira.

Segundo a secretaria, um homem invadiu o posto de saúde no bairro de Colégio na madrugada de domingo e levou, além dos frascos da vacina, um computador.

“O arrombamento foi constatado pelo vigilante da unidade e confirmado pelas imagens do circuito interno, onde se observa que o homem chegou ao local por volta das 4h e permaneceu por cerca de 10 minutos. A polícia foi chamada pela direção da unidade, realizou perícia no local e seguirá com as investigações”, informou a Secretaria de Saúde do Rio em nota.

A Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada e os agentes realizam diligências para identificar o autor e recuperar as vacinas furtadas. “Imagens de câmeras de segurança foram coletadas, a perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas”, afirmou a polícia em nota.

No mês passado, a polícia de Natal informou que suspeitos armados levaram 20 doses de vacinas contra a Covid-19 de uma unidade básica de saúde da capital do Rio Grande do Norte.

A vacinação contra a Covid-19 no país caminha em ritmo lento desde o início, em janeiro, devido à escassez de doses, o que tem colaborado para o pior momento da pandemia no Brasil.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, 16,5 milhões de pessoas foram vacinadas com a primeira dose, o equivalente a 7,8% da população. Apenas o grupo prioritário para a vacinação conta com quase 78 milhões de pessoas.

Fonte: Terra