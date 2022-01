VAI COMEÇAR MAIS UMA COPA SÃO PAULO DE FUTEBOL JUNIORS

A Copinha segue com o mesmo modelo de competição dos últimos anos. Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos respectivos grupos com as duas melhores equipes avançando à segunda fase. A partir daí, os jogos serão disputados em mata-mata.

Disputada desde 1969 – com exceção de1987 e 2021, em virtude da pandemia –, a Copinha já teve 22 campeões diferentes em 51 edições. O Corinthians, com dez títulos, é o maior campeão. Times tradicionais como Palmeiras e Grêmio nunca conseguiram conquistar o torneio. Veja abaixo a lista dos campeões: