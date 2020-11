Val da Banana, Denys Reis, Irmão João, Dr. Epson e Rodrigo Regueira são as novidades no legislativo municipal

Neste domingo, 15, os eleitores penedenses foram às urnas exercer a cidadania votando para eleger prefeito e vereador.

Para prefeito, a maioria do eleitorado penedense elegeu Ronaldo Lopes/João Lucas para comandar o destino da cidade nos próximos quatro anos. A diferença de Ronaldo para a segunda colocada (Ivana Toledo) foi de 3.663 votos. Em terceiro colocado ficou Dr. Tico com 2.322 votos, em quatro colocado ficou Nelsinho com 2.117 votos e em quinto colocado ficou o Pastor Junior com 36 votos.

Já para vereador, os eleitores elegeram cinco candidatos que irão fazer sua estreia no legislativo municipal, são eles: Dr. Epson (PDT), Irmão João (MDB), Denys Reis (PSDB), Rodrigo Regueira (Republicanos) e Val da Banana (MDB).

Veja abaixo os quinze candidatos eleitos a vereador por Penedo:

Valdinho Monteiro (PP) – 1.305 votos

Derivan Thomaz (Republicanos) – 1.113 votos

Raquel Tavares (MDB) – 1.041 votos

Dr. Epson (PDT) – 883 votos

Marcelo Pereira (PDT) – 845 votos

Irmão João (MDB) – 787 votos

Denys Reis (PSDB) – 769 votos

Junior do Tó (PDT) – 758 votos

Messias da Filó (PDT) – 735 votos

Roberto da Farmácia (PP) – 638 votos

Rodrigo Regueira (Republicanos) – 619 votos

Bili Marques (MDB) – 581 votos

Val da Banana (MDB) – 525 votos

Sgt. Marival (PP) – 495 votos

Cidoca (PROS) – 494 votos

