Vaquinha para ajudar Rita Cadillac não atinge a meta

Na esperança de conseguir a doação mensal de R$ 4 mil, para ajudar nas despesas, amigas de Rita Cadillac criaram uma vaquinha para a ex-chacrete, há duas semanas. Rita, que está recebendo o auxílio emergencial do governo, tem passando por dificuldades financeiras.As doações têm como recompensa um pocket show de Rita, fotos autografadas e a possibilidade de conhecê-la pessoalmente, quando a pandemia acabar. Mas até agora, dos R$ 4 mil idealizados somente foram arrecadados R$ 275.

O site está no ar pela rede Apoie-se e visa ajudar a classe artística que, em meio à pandemia do coronavírus, se viu sem trabalho.Chacrete mais famosa do extinto Cassino do Chacrinha, programa de auditório que movimentou a TV nacional por anos, Rita Cadillac revelou recentemente que só teria como se manter durante dois meses. A artista de 66 anos, Rita viu toda sua agenda de shows ser cancelada.

Fonte: O Fuxico