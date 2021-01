Vasco é campeão da Copa do Brasil sub-20

O Vasco empatou com o Bahia por 3 a 3 neste domingo, em São Januário, no segundo jogo da final da Copa do Brasil Sub-20. Após vencer a primeira partida, no Pituaçu, o time vascaíno confirma o título nacional em casa.

O time vascaíno largou na frente com Laranjeira e Matías, no primeiro tempo. Gabriel descontou para os visitantes na última jogada da primeira etapa, num lance polêmico, onde cometeu falta no goleiro vascaíno, segundo a comentarista de arbitragem Nadine Basttos. No segundo tempo, o Bahia chegou à virada com dois gols em três minutos. Nos acréscimos do segundo tempo, o meio-campista Caio Eduardo, que tinha acabado de entrar em campo, marcou o gol de empate que deu o título ao time da casa.

Fonte: GE