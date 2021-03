Vasco é derrotado pela Portuguesa-RJ na estreia do Carioca

Com uma equipe formada por jogadores formados nas categorias de base, o Vasco acabou derrotado por 1 a 0 pela Portuguesa, nesta quarta-feira, em São Januário. Com o resultado, a Lusa soma três pontos no Campeonato Carioca. Já os Cruzmaltinos podem se ver pressionados logo no começo do Estadual.

A Portuguesa foi melhor na etapa inicial e abriu o placar com Dilsinho. Na etapa final, o Vasco melhorou, mas não conseguiu passar pela boa marcação dos visitantes.

Na próxima rodada, o Vasco viaja para encarar o Volta Redonda, no sábado. Já no domingo, a Portuguesa enfrenta o Fluminense, no Maracanã.

Fonte: Terra