Vasco empata com o Brasil de Pelotas

O Vasco voltou a decepcionar em São Januário na Série B. Os cruzmaltinos ficaram no empate por 1 a 1 com o Brasil de Pelotas, nesta sexta-feira. Com o resultado, os cariocas chegaram a 32 pontos e seguem distantes do G-4. Já os gaúchos, com 15, seguem na degola.

O Vasco voltou a mostrar dificuldade em passar pela marcação adversária. Mesmo assim, os cruzmaltinos tiveram a chance de abrir o placar com Cano, mas o argentino desperdiçou pênalti no começo da etapa final. Para piorar, o Brasil de Pelotas marcou após falha de Vanderlei. Nos minutos finais, Daniel Amorim arrancou o empate para os cariocas.

Na próxima rodada, o Vasco viaja para enfrentar o Avaí, na segunda-feira, na Ressacada. No dia seguinte, o Brasil de Pelotas recebe o Confiança, no interior gaúcho.

Fonte: Gazeta Press