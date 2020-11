Vasco empata com o Caracas e avança na Copa Sul-Americana

O Vasco está classificado. No Rio, vitória por 1 a 0. E nesta quarta-feira, com um empate em 0 a 0 com o Caracas, na capital venezuelana, o Cruz-Maltino avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O time de Ricardo Sá Pinto entrou numa formação com três zagueiros e passou por poucos sustos. Na próxima fase, o adversário é o Defensa y Justicia, da Argentina.

O Vasco dominou o início de jogo. Aos 11 minutos, Tiago Reis recebeu cruzamento de Neto Borges e testou para o gol, mas o impedimento foi marcado, corretamente. Só aos 26, Contreras chutou de longe, mas Fernando Miguel pegou.

Aos 31, Benítez chutou de longe (ou cruzou?) e Velásquez quase se enrola para afastar. Sorte venezuelana. Aos 39, a bola saiu alta da esquerda, chegou na direita e Yago Pikachu descolou um passe para Carlinhos. O chute de primeira, junto à trave esquerda de Velásquez, foi defendido.

Na segunda etapa, o Vasco novamente começou melhor, mas foi perdendo o ímpeto com o tempo. Tanto que, aos 15 minutos, Fernando Miguel passou um susto. Aos 18, o goleiro fez grande defesa.

Mas aí veio o minuto 21. Dez minutos após o primeiro cartão amarelo, o zagueiro Villanueva errou um carrinho e viu o segundo. A partir dali, o Caracas – que estava no quarto jogo em sete dias – precisaria se desdobrar fisicamente num jogo de pouca inspiração técnica para ambos os lados. Yago Pikachu deu um chute perigoso, aos 40 minutos, Ribamar perdeu grande chance, aos 49, mas foi só. Placar zerado e classificação obtida.

Fonte: Terra