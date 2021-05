Vasco encaminha venda de Talles Magno para o New York City

Talles Magno está de saída do Vasco. O Vasco tem negociações avançadas com o Grupo City para o atacante defender o NY City. O jovem, de 18 anos, já realizou exames médicos no Rio de Janeiro antes de embarcar para os Estados Unidos. Ele já está em Nova York para assinar contrato por cinco temporadas.

Os valores da venda ainda não foram revelados, mas o ge apurou que a negociação final, incluindo bônus e aditivos, pode chegar a US$ 12 milhões (cerca de R$ 63 milhões). Isso, é claro, se Talles cumprir metas pré-estabelecidas em contrato, já que o valor inicial é menor do que esse.

O Vasco ficará com um pequeno percentual de Talles Magno. O ge tentou contato com o clube, mas ainda não teve resposta. A notícia da negociação de Talles com o NY City foi publicada primeiramente pelo site Território MLS.

Talles Magno estreou no profissional do Vasco no dia 2 de junho de 2019, então com 16 anos, na derrota para o Botafogo por 1 a 0. No mesmo ano, logo após a parada para a Copa América, tornou-se um dos principais jogadores do time e foi considerado uma das revelações do Brasileirão.

Seu primeiro gol saiu no dia 25 de agosto, quando teve atuação de gala na vitória sobre o São Paulo por 2 a 0, em São Januário. Em 13 de outubro, deu uma lambreta incrível em Gabriel Dias, do Fortaleza, e provocou a expulsão do adversário. Após a vitória sobre a equipe cearense por 1 a 0, deixou o gramado ovacionado pela torcida antes de se apresentar à seleção sub-17 para o Mundial da categoria.

Principal jogador da seleção, Talles chegou a fazer dois gols no Mundial, mas machucou a coxa direita nas oitavas de final e não participou da parte final da campanha que acabou com título brasileiro.

No fim de 2019, Talles renovou seu contrato com o Vasco até o dezembro de 2022. No entanto, a partir do início de 2020, o atacante não conseguiu retomar o alto nível de 2019. Além disso, sofreu com lesões. Em fevereiro do ano passado, fraturou o quinto metatarso do pé esquerdo e passou por cirurgia. Também em 2020, chegou a contrair Covid-19 duas vezes.

Na atual temporada, disputou apenas quatro partidas antes de torcer o joelho no fim de março. Seu último gol com a camisa vascaína foi na vitória sobre o Botafogo por 3 a 0, no dia 10 de janeiro. Ao todo, marcou cinco vezes em 69 jogos pelo clube.

Fonte: GE