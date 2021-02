Vasco entra com pedido de anulação do jogo contra o Inter

Como já havia sido informado que ocorreria, o Vasco entrou, nesta terça-feira, com um pedido de impugnação da partida do último domingo, contra o Internacional. No Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o clube se vale do artigo 84, inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) para tentar a anulação do jogo. Na partida, houve muita reclamação porque Rodrigo Dourado marcou o primeiro gol colorado em posição de impedimento. O VAR, com linhas descalibradas, não recomendou anulação.

O Club de Regatas Vasco da Gama, na forma do art. 84, II, do Código Brasileiro da Justiça Desportiva, apresentou, na tarde desta terça-feira (16/02), ao Superior Tribunal da Justiça Desportiva o pedido de Impugnação da partida entre CR Vasco da Gama x Internacional, ocorrida no último dia 14 de fevereiro de 2021, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020 (que se encerra em Fevereiro de 2021).

A Diretoria Administrativa do Clube, presidida por Jorge Salgado, reitera seu compromisso em garantir ao Vasco igualdade de condições ao Clube em todas as competições que participa, não tolerando mais, de forma omissa, qualquer eventual comportamento danoso ao CRVG.”

