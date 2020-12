Vasco perde para o Athletico-PR e segue no Z4 do Brasileiro

O Vasco sofreu um derrota em dose dupla. O Gigante da Colina perdeu o confronto direto para o Athletico-PR por 3 a 0, neste domingo, na Arena da Baixada, e desperdiçou a oportunidade de sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Além de ver o rival paranaense abrir vantagem.

O empate bastava ao Vasco para sair da zona do rebaixamento, já que o Bahia perdeu na rodada. Porém, com a derrota, o Gigante da Colina vira o ano no Z-4 do Brasileirão. O clube carioca tem um jogo a menos em relação ao rival baiano.

O Vasco continua na 17ª posição, com 28 pontos em 26 jogos. O Athletico-PR pulou para 34, na 11ª colocação, e ganhou respiro na luta contra o rebaixamento. Abriu seis pontos de frente.

Na próxima rodada, o Vasco encara o Atlético-GO, dia 7, em Goiânia. Já o Athletico tem mais um carioca pela frente: enfrenta o Botafogo, dia 6, no Estádio Nilton Santos.

Fonte: Terra