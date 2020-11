Vasco perde quatro jogadores por covid-19 para os próximos jogos

O Vasco vive péssimo momento no Campeonato Brasileiro. Os cruzmaltinos estão na zona de rebaixamento e vivem um jejum de vitórias na Série A.

Para piorar a situação dos vascaínos, quatro jogadores viraram desfalques para os próximos confrontos. Após Carlinhos, Leandro Castán, Miranda e Ribamar testaram positivo para covid-19 nesta quinta-feira.

Com isso, o técnico Ricardo Sá Pinto ganhou alguns problemas para o duelo contra o Sport. Leandro Castán e Miranda vinham sendo titulares, enquanto Carlinhos e Ribamar era opções no banco de reservas.

As ausências dos dois defensores deve fazer o comandante português promover a estreia do recém-chegado Jadson. Assim, ele deve formar o setor com Ricardo Graça e Werley.

Além do duelo contra o Sport, no sábado, os jogadores testado positivo para covid também não enfrentam o Fortaleza na próxima semana, em São Januário.

Fonte: Gazeta Press