Vasco se reapresenta com mais expectativas do que soluções

Chegou o dia. O Vasco se reapresenta nesta segunda-feira para dar início à caminhada na temporada. Os jogadores vão conhecer a nova comissão técnica e a nova estrutura do departamento de futebol. O objetivo é iniciar os trabalhos para, lá no fim do ano, recolocarem o time na Série A do Campeonato Brasileiro – com uma edição da Série B de atraso.

A letargia para definir o comando do departamento – quem seria o diretor, que não existe e, por isso, o gerente Carlos Brazil fica à frente da pasta – tornaram o processo todo mais custoso. Custoso em diferentes aspectos. Mas, por fim, o Cruz-Maltino chega a este dia 3 com mais lacunas do que problemas resolvidos.

São 12 os jogadores do elenco do ano passado que já tiveram as saídas acertadas. Leandro Castan é outro que, apesar de ter contrato, nem deverá se apresentar porque negocia a rescisão. A situação de Vanderlei também está indefinida. Em contrapartida, seis jogadores estão contratados e Raniel deverá ser o próximo anunciado.

É possível que nem todos os já contratados iniciem a pré-temporada simultaneamente aos do grupo remanescente. Assim como é natural que novos jogadores sejam incorporados nos próximos dias e semanas. É extremamente provável que o Vasco inicie o Campeonato Carioca com uma equipe que, um mês depois, será bastante diferente. Por questões físicas, principalmente.

Zé Ricardo, Brazil e companhia vão definir o elenco que vai iniciar os trabalhos no CT Moacyr Barbosa esta semana. Do dia 11 ao dia 18 o trabalho será no CT João Havelange, em Pinheiral.

por Felippe Rocha – Terra