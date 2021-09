Vasco supera jogador a menos e vence o Brusque fora de casa

Novamente o Vasco sofreu. Desta vez, porém, o time resistiu à pressão do adversário e aos problemas com a arbitragem para sair com a vitória sobre o Brusque na noite desta sexta-feira, fora de casa. O 1 a 0 no Estádio Augusto Bauer significou a primeira vitória de Fernando Diniz à frente do Cruz-Maltino. E pode representar o início da arrancada rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Nene fez o gol e Vanderlei foi o outro herói para o resultado.

O Vasco tentou se impor, mas foi o Brusque quem gerou perigo primeiro: aos quatro minutos, Nonato chutou de longe e Vanderlei só olhou a bola ir para fora. No minuto seguinte, após escanteio e bate-rebate, o mesmo Nonato completou para o gol. Só que depois de quatro minutos de checagem, o VAR observou impedimento.

Polêmicas e mais polêmicas

O Cruz-Maltino tinha muita dificuldade de transformar a maior posse de bola em chances. Em todo o primeiro tempo, a melhor oportunidade foi quando Nene cobrou falta da direita, aos 38 minutos, e Ricardo Graça cabeceou para fora. Pior para o time visitante que Léo Matos foi expulso por uma dividida polêmico, após auxílio do VAR. Isso já aos 43. E pouco depois teve outro gol do Brusque anulado por impedimento.

O nome do milagre

O cenário parecia complicado para o Vasco no início do segundo tempo.. Mas aos dez minutos, com um jogador a menos, uma jogada salvadora: Zeca lançou Nene na área, e o meia-atacante chutou de primeira, marcando um golaço aos dez minutos. Naturalmente, o Quadricolor tentaria a pressão. De longe, de perto… aos 23, Toty cabeceou sozinho e Vanderlei precisou se esticar para defender. Três minutos depois, Toty (novamente) finalizou. Ricardo Graça se jogou e evitou o gol.

Na pressão

Na reta final do jogo, Ricardo Graça cruzou, Marquinhos Gabriel chutou da entrada da área e o goleiro mandou para escanteio. Na jogada seguinte, Marquinhos completou escanteio com um chute de fora da área. Ruan Carneiro pegou de novo. Mas Vanderlei precisou salvar o Vasco novamente nos acréscimos, após finalização de Edu.

